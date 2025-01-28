المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرا عالميا في جراحة الفم والوجه

تستضيف مستشفى الأسنان التخصصي التعليمي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور أشرف أيوب (إنجليزى الجنسية) أستاذ واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة جلاسجو المملكة المتحدة فى الفترة من 13 وحتى 25 فبراير المقبل.

مواعيد اللجنة التحضيرية

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (السبت والأحد والإثنين والثلاثاء) من كل أسبوع.

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