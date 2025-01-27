القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل؛ كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2025.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.

أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف).

أن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 01 / 07 / 2025، وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 01 / 07 / 2025، وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف:

ويصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 / 02 / 2025 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ( www.mod.gov.eg ) وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة ( 9 ) صباحًا حتى ( 5 ) مساءًا عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 22617788 / 02 ).

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