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التضامن تنظم رحلات لأبناء الحضانات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الثقافة أولى فعالياتها من مشاركات أطفال الحضانات في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

وتضمنت أولى الرحلات 100 طفل من أطفال الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية، بالقاهرة، وذلك تحت إشراف عدد واسع من القائمين على الحضانات.

وأكدت  مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أن وزارة التضامن الاجتماعي فى إطار استراتيجية عملها للاستثمار فى البشر عبر الاهتمام بالطفل قامت بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتنفيذ عدد من المشاركات لأطفال الحضانات التابعة للجمعيات الأهلية بفعاليات المعرض والاستمتاع بالورش الفنية والألعاب الفنية والابتكارية باستخدام خامات البيئة، وآليات التفاعل المختلفة والبرامج  المخصصة للأطفال.

وأوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل أن الوزارة تستهدف مشاركة 200 طفل عبر خطة مشاركات للمعرض، وحرصت على مشاركة أولياء أمور الأطفال فى زيارة المعرض فى إطار التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الأطفال ودعمهم بالعديد من الرسائل الإيجابية حول احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية وكيفية تطوير قدراته وتنمية مهاراته والتفاعل مع المجتمع المحيط به ومشاركتهم للأطفال فى ألعاب تربوية من خلال برنامج مودة، كما شارك الهلال الأحمر فى الأنشطة المقدمة للأطفال.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تنفيذ برنامج تنمية الطفولة المبكرة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات المستهدفة من خلال استراتيجية بناء القدرات والدعم الفني المستدام والتركيز على تطوير كوادر تدريبية وبرامج تدريبية متكاملة في المحافظات المستهدفة والتركيز على تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي كخيار استراتيجي لتطوير الخدمات.

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