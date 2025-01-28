وليد الركراكي: الضغوط تحفز المغرب للتتويج بأمم إفريقيا 2025

أكد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، على استعداده للضغوط التي سيواجهها خلال استضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025.

الركراكي يتحدث عن حظوظ المغرب

ويعتبر الركراكي أن الضغوط هي قوة تحفيزية للفريق، كما أكد على أهمية الاتحاد بين لاعبي المنتخب والجماهير.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية إن الفريق يتحمل مسؤولية كبيرة، لكنه يتقبلها بفخر، مضيفا أن هناك من المشجعين من يحلم ببقاء الكأس في المغرب منذ عام 1976.

ويواجه المنتخب المغربي تحديات في دور المجموعات، حيث سيواجه مالي، زامبيا، وجزر القمر. مشيرا أنه يجب احترام جميع الفرق في المجموعة، لكنه يظل متفائلًا بالفوز.

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