"الجبهة الوطنية" يعلن عن خطواته للتقدم للجنة شئون الأحزاب

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية لـ حزب الجبهة الوطنية - تحت التأسيس - ووكيل المؤسسين، أن اللجنة القانونية للحزب تعكف حاليا على مراجعة كافة التوكيلات الشعبية تمهيدًا للتقدم بأوراق الحزب للجنة شؤون الأحزاب وتدشين حزب الجبهة الوطنية رسميا.

إعداد اللائحة الداخلية

وأشار الجزار فى بيان له اليوم، إلى أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد لائحته الداخلية فيما يتواصل العمل لإعداد برامج الحزب، والتي ستتضمن رؤية شاملة تتناسب مع طموحات ومتطلبات المصريين.

تحرير التوكيلات لحزب الجبهة الوطنية

وأضاف عاصم الجزار، أن الإقبال الشعبي على تحرير التوكيلات لحزب الجبهة الوطنية عكس وعي الشعب المصري وإيمانه برسالة الحزب وأهدافه التي تتناغم مع تطلعات المصريين وتلبي احتياجاتهم.

مسئولية حزب الجبهة الوطنية

كما أكد د. عاصم الجزار أن هذا الحراك الشعبي يعزز من مسؤولية حزب الجبهة الوطنية وأعضاءه على تقديم الأفضل للوطن والمواطن في المرحلة المقبلة.

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