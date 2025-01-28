محافظ المنيا يعقد اجتماعًا موسعًا لتجهيز المساعدات الغذائية لغزة

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا ضم الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة بالمحافظة ومراكزها، لتجهيز المساعدات اللازمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

تجهيز المساعدات الغذائية لقطاع غزة

يأتي ذلك من خلال التنسيق لإعداد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز، القمح، الزيت، البقوليات، وبعض أنواع الخضار، مع التأكد من توافق جميع المواد مع معايير السلامة والجودة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء المراكز حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان وصول الدعم في أقرب وقت وبأفضل صورة.

وأكد محافظ المنيا خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني والتضامن الأخوي مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

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