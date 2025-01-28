تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية عن "التربية الخاصة" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان تنظم دورة التربية الخاصة

وتشتمل الدورة التدريبية على عدة محاور (تخاطب – توحد – صعوبات تعلم- لغة الإشارة) المستوى المتقدم، وذلك خلال الفترة من 2 فبراير 2025 حتى 27 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى فى تمام الساعة 9 صباحًا.

جامعة حلوان

وتأتى هذه الدورة فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتقديم الدعم اللازم لذوى الهمم من خلال تعزيز جهود المشاركة المجتمعية لهم، والتوعية بقضاياهم ومشاكلهم من خلال إعداد متخصصين قادرين على التعامل معهم.

حيث تهدف الدورة إلى إكساب وتدريب الطلاب الراغبين فى العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب واللغة واعداد أخصائي التخاطب، بالاضافة إلى رفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم، وهو ما يزيد من قدراتهم فى تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم وتطوير ذاتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وتأتى هذه الدورة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة امين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

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