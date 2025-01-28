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رياضة

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

أحمد العش
أحمد العش

تلقى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، اتصالًا هاتفيا من أحمد العش مدافع الجونة ومحمد الحصري مدير الكرة في الجونة للاعتذار عما بدر من اللاعب تجاه عامل غرفة خلع ملابس الزمالك.

وكان أحمد العش اعتدى على محمد حسني عامل غرفة خلع ملابس الزمالك بعد لقاء الزمالك والجونة ولكن اللاعب أجرى اتصالا بمدير الكرة بنادي الزمالك للاعتذار عن الواقعة.

 حقيقة مغادرة حسين لبيب رئيس النادي مباراة الجونة

وعلى جانب آخر، كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة مغادرة حسين لبيب رئيس النادي مباراة الجونة بالأمس بسبب انتقاد الجماهير له. 

وقال المتحدث الرسمي عبر حسابه: لا صحة لما تردد في بعض البرامج الرياضية عن مغادرة كابتن حسين لبيب للمقصورة بسبب هتافات الجماهير 

 

 

 

وتابع: رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك يقدر جميع انفعالات عاشقي الفانلة البيضاء وحرصهم علي رؤية الفريق علي منصات التتويج،و يعدهم بالعمل جاهدا علي تلبية رغباتهم وتحقيق طموحاتهم في دعم استقرار الفريق وتطويره فنيا في ظل أقصى الإمكانيات المتاحة زمنيا وماديا 


واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته أن  المجلس يهيب بمقدمي البرامج الرياضية تحري الدقة فيما يرددونه وعدم الانسياق وراء الشائعات كي لا يفقدون المصداقية لدى الجماهير.

لقاء الزمالك وبيراميدز 

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني  في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما لقي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

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