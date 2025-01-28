الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة  في منتصف  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32%  عند مستوى 29876 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 37062 نقطة، وقفز   مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34%  عند مستوى 13130 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.60%  عند مستوى 8522 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.27%  عند مستوى 11645 نقطة، وقفز   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50%  عند مستوى 3168 نقطة

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت  مؤشرات البورصة في  ختام  تعاملات جلسة أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 8388 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 11498 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وواصلت  مؤشرات البورصة الصعود في ختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيس للبورصة  

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع الماضي

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيس للبورصة  

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 13197 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 11666 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة.

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