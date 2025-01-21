ماذا طلب رئيس كوريا الجنوبية في أولى جلسات محاكمته؟

طلب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول من المحكمة الدستورية، خلال حضوره الأول لجلسة محاكمته، اليوم الثلاثاء، التعامل مع قضيته بـ"صورة إيجابية".

رئيس كوريا الجنوبية يحضر جلسة محاكمته للمرة الأولي

وقال "يون" إنه يرغب في التحدث وتأكيد إيمانه الراسخ بـ"الديمقراطية الليبرالية"، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وكان يون وصل إلى المحكمة برفقة جهاز الأمن الرئاسي من مقر احتجازه في سيول، حيث كان محتجزًا منذ يوم الأربعاء.

ودخل رئيس كوريا الجنوبية المعزول المحكمة لحضور الجلسة الثالثة من محاكمة عزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الـ3 من ديسمبر الماضي.

رئيس كوريا الجنوبية يطالب بفرصة للتحدث في المحكمة

وأضاف "يون" بعد أن طلب فرصة للتحدث: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذا سأتحدث بإيجاز".

وأردف: "منذ بلوغي سن الرشد، عشت بإيمانٍ راسخٍ بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة خلال فترة عملي في الخدمة العامة".

وتابع: "بما أن المحكمة الدستورية هي مؤسسة وجدت للدفاع عن الدستور، أطلب من القضاة أن ينظروا في قضيتي بإيجابية من مختلف النواحي".

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية في الـ14 من ديسمبر من العام الماضي، ولا يزال موقوفًا عن مهامه، بسبب أزمة الأحكام العرفية.

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