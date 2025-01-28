إصابة 3 أشحاص بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بسوهاج

تمكنت مباحث قسم جرجا بسوهاج من السيطرة على مشاجرة وإلقاء القبض على 5 أشخاص من طرفى المشاجرة والتي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرف الاول برش خرطوش بسبب خلافات المصاهرة.

السيطرة على مشاجرة وإصابة 3 أشحاص فى مشاجرة بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقسم جرجا طرف أول “مصطفي م م ع، 25 عاما - ميكانيكي، مصابًا رش خرطوش بالقدم اليمني وشقيقه ”عبد العظيم"، 24 عاما - ميكانيكي، مصابًا رش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم ونجل عمهما “علاء م م ع”، 24 عاما - ميكانيكي، مصابًا بكدمه بفروة الرأس وجرح قطعي باليد اليمني وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده.



وطرف ثان “مصطفي م ع ر”، 24 عاما - ميكانيكي ونجل شقيقته “خالد ح ث ع”، 19عاما عاما - ميكانيكي، مقيم مركز جرجا.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم بسبب خلافات المصاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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