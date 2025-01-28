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رياضة

فابريزيو رومانو: عودة نيمار رسميًّا إلى سانتوس البرازيلي

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

أعلن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في الانتقالات، انتقال البرازيلي نيمار رسميا الي نادي سانتوس البرازيلي بعد رحيله عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانو: "رسميا نيمار يعود إلى سانتوس البرازيلى بعد 12 عام من رحيله".

الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ التعاقد مع البرازيلي نيمار بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

الهلال يعلن فسخ تعاقد نيمار

ونشر نادي الهلال بيانًا رسميًّا أعلن خلاله فسخ التعاقد مع نيمار بالتراضي.

يذكر أن الهلال لم يسجل نيمار في قائمة الفريق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب معاناته الإصابة في بداية الموسم.

وتعرض نيمار لإصابات متتالية، منذ انضمامه إلى الهلال صيف 2023؛ ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب معظم فترات عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يخض نيمار مع الهلال سوى 7 مباريات فقط في كل البطولات؛ ما أثار غضبًا بين الجماهير بسبب الغياب الطويل للاعب.

 نيمار مع الهلال 

 

ولم يتمكن نيمار من تقديم الإضافة القوية للهلال، رغم الصفقة القياسية التي انضم بها قادمًا من باريس سان جيرمان في صيف 2023، والتي بلغت قيمتها 90 مليون يورو.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي في سبع مباريات فقط مع الزعيم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع ثلاثة أهداف.

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