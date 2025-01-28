أستاذ تاريخ معاصر: تصريحات تهجير الفلسطينيين "جس نبض" للموقف المصري من مشروع المشرق اليهودي

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس: إن تصريحات دونالد ترامب بشأن توطين الفلسطينيين فى الدول المجاورة مثل مصر والأردن، هو تصريح الهدف منة جس نبض لمصر لإدراك القيادة الأمريكية والإسرائيلية الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، وضرورة الوصول لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني.

وأكد شقرة في تصريح لـ “فيتو” أن هذه التصريحات تكشف إصرار ترامب على تهجير الفلسطينيين من خلال ممارسة الضغوط عليهم حتى يتم اخلاء فلسطين لليهود والاسرائيليين، وبالتالي الامر يحتاج الى تضافر الجهود العربية لوقف هذا المخطط والتصدي له، خاصة وأن ترامب يريد الاستكمال والعودة لصفقة القرن ومشروع المشرق اليهودي فى ظل وضع عربى بائس وسيء، إلا مصر التي لها موقف ثابت من تصريحات ترامب.



الموقف يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

وتابع أن هذا الموقف يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وهو حق كفلته القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

وأوضح أنه تأتي تصريحات ترامب لتعمق جراح الشعب الفلسطيني، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تقويض الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بل وتروّج لحلول غير منطقية لا تنسجم مع ما تطالب به معظم دول العالم من دعم لحقوق الفلسطينيين".



وأكد أن هذه التصريحات لن تثني مصر عن مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية بكل الوسائل، بل ستزيدنا إصرارًا على العمل من أجل ضمان حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة".

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