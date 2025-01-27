المشدد 10 سنوات لشاب هدد فتاة بصور مخلة لها بالعياط

عاقبت محكمة جنوب الجيزة متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية على السوشيال ميديا بهدف إرسال مبالغ مالية له في العياط جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تفاصيل التحقيق مع المتهم أمام النيابة

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "إ. أ"، هدد المجني عليها "ر. ب"، في دائرة قسم العياط، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي صور المجني عليها ومقاطع مرئية خاص بها المتحصلين من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وكان تهديدها مصحوبا بأمر حملها على إرسال مبالغ مالية له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "ر" بأن سجل ونقل بجهاز هاتف محمول، صور للمجني عليها ومقاطع مرئية بمكان خاص بغير رضاها لاستغلال المجني عليها، بأن أنشأ وأدار حسابا بتطبيق المحادثات "واتساب " لاستخدامه في الجريمة، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات وتعمد مضايقة المجني عليها وازعاجها.

وخلال التحقيقات، أفادت المجني عليها، بأنها فوجئت بإرسال صورها الفوتوغرافية ومقاطع مرئية خاصة بها خادشة للحياء، مُصحوبة بعبارات كتابية بتطبيق المحادثات "واتساب" من المتهم، بهدف التحصل منها على مبالغ مالية وإلا سوف يقوم بنشر تلك الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مسببا لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

تقرير الفحص الفني الخاص بالقضية

وكشف تقرير الفحص الفني الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بمطالعة الشريحة تبين أن المتهم "إ.أ" أرسل رسائل كتابية إلى حساب المحادثات الخاص بالمجني عليها عبر "واتساب" بعبارات تهديد المجني عليها والتأثير على إرادتها، وإجبارها علي دفع مبالغ مالية له مقابل عدم نشر تلك الصور.

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