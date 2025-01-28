إحالة المتهم بدهس سيدتين في البدرشين للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة المتهم بدهس سيدتين والتسبب في وفاة واحدة منهما وإصابة أخرى بمنطقة البدرشين في الجيزة، للمحاكمة الجنائية.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة سيدتين صدمتهما سيارة مسرعة بالبدرشين بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث شرطة البدرشين، وبصحبته سيارات الإسعاف محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

وبإجراء التحريات تبين إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة بالبدرشين أثناء عبورهما الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.