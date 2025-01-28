الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

التضامن تنظم فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وبمشاركة فريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة تحت رعايةالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي .

 وشهد التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور  شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ورانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

التخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

 واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أيام عمل وعبر عدد من الجلسات التعرف على التوجهات الحديثة والمعايير العالمية للمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط السنوي لمهام عملها، وكذا تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية، والتعرف على كيفية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتعرف على برنامج توكيد جودة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتطوير المستمر.

 وتخللت الدورة التدريبية التى قام عليها عدد من الخبراء جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية هدفت إلى تعزيز الفهم التطبيقي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي.

 

السياسات التي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي

 ويأتي التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن التطوير المستمر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من خلال التعرف على أحدث المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة.

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التضامن الاجتماعي الأمريكية للتنمية الدولية الحوكمة الإقتصادية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الحوكمة الاقتصادية وزيرة التضامن الاجتماعي

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