الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 1.9 مليون قطعة بالفيوم 

ضبط عامل بالفيوم
ضبط عامل بالفيوم لادارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط عامل بالفيوم بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 1.9 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار
 

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية 

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
 

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و107 أفرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 1.9 مليون قطعة ألعاب نارية – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصنيع الألعاب النارية قطاع الأمن العام مركز شرطة أبشواى وزارة الداخلية قطاع الأمن شرطة أبشواى تصنيع الألعاب النارية و

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والشوارع بالقاهرة والجيزة

ضبط 36 بلطجيا وهاربا من المراقبة و107 أفرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط قطعتي سلاح ناري و4 تجار مخدرات في حملة أمنية بدمياط

أخبار الحوادث اليوم: مقتل مهرب مخدرات خلال اشتباك مع قوات الشرطة بأسيوط.. النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة.. قرار قضائي باستئناف أحمد ياسر المحمدي

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 تجار مخدرات وتنفذ 790 حكما قضائيا

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين من شديدي الخطورة بحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة

الداخلية تطلق مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين
ads

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

مكاسب هائلة في أيام، صديقة نجم ريال مدريد الجديدة تجني أرباح العلاقة "بأثر فوري" (صور)

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال والكانتلوب وارتفاع العنب المستورد

منوعات

المزيد

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية