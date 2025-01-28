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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الشرقي بقنا

إصابة 10 أشخاص فى
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص،فيتو

 أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الشرقي في قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة الشيخية بمركز قفط قبل كمين قفط اتجاه قنا الطريق الزراعى الشرقى.

 

اسماء مصابى قنا

 وأسفر الحادث عن إصابة عبد الله محمود محمد،  54 عاما، كدمات بالجسم، وهالة سعد محمد، 38 عاما، كدمات بالجسم، ومنى محمد أحمد،  35 عاما، كدمات بالجسم،  محمد أشرف عابدين، 4 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى محمود بغدادى،  68 عاما، كدمات بالجسم، وحسن مصطفى محمود،  52 عاما، كسر بالذراع الأيمن،  وعبد المعطى على شلبى،  53 عاما، كدمات بالجسم، وأحمد مدنى محمود، 19 عاما كدمات بالجسم، ومكيه محمود محمد،  45 عاما، كدمات بالجسم، وعلى عابد بركات،  10 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

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