الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مؤتمر صحفي للنقابات المهنية لدعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين بمقر نقابة الصحفيين.. دعم الموقف الرسمي المصري.. وتأكيد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 تقيم 10 من النقابات المهنية اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًّا بمقر نقابة الصحفيين لإعلان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

 

أكدت النقابات رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

 

دعم الموقف المصرى فى القضية الفلسطينية

 وشددت النقابات وهي المحامين والمهندسين والأطباء والصحفيين والمهن التمثيلية  والمهن السينمائية  والزراعيين  والتجاريين والبيطريين  وأطباء الأسنان في اجتماع عقد اليوم بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.

 

وأشادت النقابات المهنية المصرية بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى اليوم في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.

 

وتدعم النقابات المهنية المصرية الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء أمس معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.

 

وأعلنت النقابات المهنية المصرية على انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

 

حقوق الشعب الفلسطينى

 وجددت النقابات المهنية المصرية إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

 

ودعت النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية النقابات المهنية تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تصفية القضية الفلسطينية حقوق الشعب الفلسطيني حق الفلسطينيين دونالد ترامب نقابة الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

آخر مستجدات رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية