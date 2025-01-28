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ثقافة وفنون

نشوى مصطفى تكشف عن أصعب عام في حياتها: ابتلاءات وكسرة قلب

نشوى مصطفى، فيتو
نشوى مصطفى، فيتو

نشرت الفنانة نشوى مصطفى منشورا مؤثرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"، كشفت فيها عن تفاصيل عام وصفته بأنه الأصعب في حياتها.  

وقالت نشوى: “السنة اللي فاتت أصعب سنة عدت عليا، ابتلاءات صعبة أوي في أول السنة، وبعدها حادثة مميتة، وبعدها عملية كبيرة في قلبي، وختامها كان كسرة قلبي بوفاة حبيبي”.  

وأضافت: “الحمد لله على قدر الله، اللهم حمدًا وشكرًا، اللهم إني أسلمت نفسي إليك راضية بكل حكمك.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم مددًا وغوثًا وصبرًا وثباتًا يا كريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد النور وأهله”.  

تفاعل المتابعون مع المنشور بالدعاء للفنانة نشوى مصطفى بالثبات والصبر، معربين عن دعمهم لها وتمنياتهم بأن تتجاوز تلك الأزمات بخير وسلامة.


 عودة نشوى مصطفى للعمل 

عادت مؤخرا الفنانة نشوى مصطفى لمزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب نظرا لوفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت اليوم تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.

وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

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