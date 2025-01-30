الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

معلم مساعد مادة،فيتو
معلم مساعد مادة،فيتو

 

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الأوراق المطلوبة اللغة الأنجليزية بطاقة الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة مادة اللغة الأنجليزية ذوي الاعاقة

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