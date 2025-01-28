عماد حمدي، مات على الحديدة بسبب فنانة والاتحاد الاشتراكي حرمه من دخول البرلمان

عماد حمدى، فنان قدير من الزمن الجميل مشوار سينمائى طويل استمر أكثر من نصف قرن احتفظ نصفها بلقب الفتى الأول على الشاشة، وعرف بمعبود النساء، قدم أدوار الرجل المتزن إلا من بعض الأدوار، ملامحه الهادئة ومظهره الوسيم صبغت عليه صفة الوقار في الأداء والسلوك، وهو الممثل الوحيد من ابناء جيله الذى لم يقدم أدوار الشر، ورحل عام 1984



ولد الفنان عماد حمدى عام 1909، درس بمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، عشق التمثيل وانضم إلى فرقة التمثيل بالمدرسة تحت إشراف الفنان القدير عبد الوارث عسر فقدم دورا فى مسرحية الملك لير وتكونت صداقة كبيرة بينه وبين بديع خيري المدرس بالمدرسة الذى شجعه على القراءة والاطلاع على الأدب الانجليزى خاصة، التحق بكلية التجارة، بدأ حياته العملية بعد تخرجه كاتبا للحسابات بمستشفى الحميات ومنها إلى مستشفى أبو الريش، أنشأ بعد تخرجه مكتبا للإعلانات الصحفية،، ونتيجة لنجاحه طلب طلعت حرب أن يضم هذه الشركة إلى شركات بنك مصر، فرفض هو وتوأمه عبد الرحمن، فتخلى بنك مصر وشركاته عن دعمهما بإعلاناته فأفلسا وانتهى مشروعهما..

رئيس حسابا استديو مصر



التحق الفنان عماد حمدى بعالم الفن صدفة هى صدفة دخوله مجال الفن حين شاهد عماد حمدى ذات يوم في طريق الفيوم تصوير فيلم "وداد" لأم كلثوم، وعرف من التجمهر أن "ستوديو مصر" ينتج الفيلم، فقرر أن يذهب إلى هناك لعله يجد فرصته، وعن طريق احد اصدقائه استطاع أن يعين في وظيفة رئيس حسابات في "ستديو مصر"، وأصبح قريبًا من الفنانين.

السوق السوداء كانت البداية



بحكم عمله فى استديومصر كان من الطبيعى ان يتجه عماد حمدى إلى السينما لكن كان وصل الثلاثين من عمره، فاختاره المخرج أحمد بدرخان لأداء دور فى فيلم " السوق السوداء " فكان أول بطولة له، لكن فشل الفيلم وتتقبله الجماهير، ثم قدمه صلاح أبو سيف فى فيلم "دايما معاك " وبعده فيلم " سجى الليل " مع المخرج هنرى بركات عام 1948، ليبدأ بعدها مشوارا مع السينما كانت حصيلته 400 فيلما فى أدوار متفاوتة فى: خان الخليلى، أم العروسة،الخطايا، ثرثرة فوق النيل، المذنبون، انى راحلة، وكان آخر أفلامه " سواق الاتوبيس " إخراج عاطف الطيب.

فاتن حمامة وعماد حمدى

تفوق الفنان عماد حمدى على نجوم جيله منهم حسين صدقى وأنور وجدى ومحسن سرحان بتحقيقه أعلى الإيرادات في أفلامه الأولى لسنوات حتى أصبح فتى الشاشة الأول في ذلك الوقت، فقدم مع فاتن حمامة وحدها أكثر من عشرين فيلما كان أشهرها بين الأطلال، موعد مع السعادة، موعد غرام، كما كون دويتو سينمائيا مع الفنانة مديحة يسرى وقدم معها عدة أفلام أشهرها الفيلم الشديد الرومانسية "إنى راحلة" عن قصة يوسف السباعى.



من أشهر أزمات الفنان عماد حمدى التي تكررت في معظم أفلامه عبارة "مساء الخير يا نينة" التي عرف بها فتى مصر السينمائى الأول على مدى الأربعينيات والخمسينيات، حاول الانضمام الى البرلمان بالترشح للانتخابات عن دائرة قصر النيل إلا أن عدم عضويته للاتحاد الاشتراكى فترة كافية حالت دون ترشحه.

التوأمان عماد وعبد الرحمن يتوسطهما نادر ابن عماد



تزوج عماد حمدى 4 زيجات هن الراقصة حورية محمد والممثلة فتحية شريف والفنانة شادية حيث استمر زواجهما ثلاث سنوات احتفظا بعدها بصداقة طويلة اثمرت عن تقديم 16 فيلما منها: ارحم حبي، المرأة المجهولة، واخيرا تزوج نادية الجندى التى انتج لها فيلم "بمبة كشر" وكان سببا فى إفلاسه.

رحيل بعد فقدان حبيب الروح



بعد وفاة أخيه وتوأمه عبد الرحمن حمدى أصيب عماد حمدى بالاكتئاب وعكف في بيته ثلاث سنوات بعد أن هجره المعارف والأصدقاء، وتكالبت عليه الظروف الصعبة من كل جانب، حيث فقد ثروته ‬و‬انتهى به المطاف ممثلًا‮ ‬باليومية في فيلم سواق الأتوبيس مع نور الشريف ثم أصيب بأمراض الشيخوخة وفقد بصره حتى رحل فى مثل هذا اليوم عام 1984‮‬.

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