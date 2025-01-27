الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح تذاكر حفل محمد عبده في عيد الحب ضمن فعاليات فبراير الكويت غدا

محمد عبده، فيتو
محمد عبده، فيتو

فبراير الكويت ، يشارك الفنان محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب. 

 

حفل محمد عبده في فبراير الكويت 

ومن المفترض أن تطرح تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

مهرجان فبراير الكويت

ويُعد مهرجان فبراير الكويت، واحدًا من أقوى مهرجانات الموسيقى في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، وتعود فعاليات المهرجان لهذا العام بحفلات قوية لعدد من نجوم مصر والوطن العربي.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل جدول حفلات فبراير الكويت لعام 2025 

حفل المطرب آدم ومطرف المطروف يوم 7 فبراير.

حفل أحمد سعد مع فرقة ميامي من المقرر إقامته يوم 13 فبراير.

أما عن حفل عابدي الجوهر وعايض يوم 14 فبراير. 

حفل ماجد المهندس يوم 19 فبراير. 

حفل الثلاثي نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر يوم 20 فبراير.

كما يشهد مهرجان فبراير الكويت ليلة استثنائية لتكريم الفنان عبدالله الرويشد يوم 21 فبراير. 

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