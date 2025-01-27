طرح تذاكر حفل محمد عبده في عيد الحب ضمن فعاليات فبراير الكويت غدا

فبراير الكويت ، يشارك الفنان محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت 2025، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب.

حفل محمد عبده في فبراير الكويت

ومن المفترض أن تطرح تذاكر حفل محمد عبده ضمن فعاليات فبراير الكويت غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

مهرجان فبراير الكويت

ويُعد مهرجان فبراير الكويت، واحدًا من أقوى مهرجانات الموسيقى في الوطن العربي على مدار السنوات الماضية، وتعود فعاليات المهرجان لهذا العام بحفلات قوية لعدد من نجوم مصر والوطن العربي.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل جدول حفلات فبراير الكويت لعام 2025

حفل المطرب آدم ومطرف المطروف يوم 7 فبراير.

حفل أحمد سعد مع فرقة ميامي من المقرر إقامته يوم 13 فبراير.

أما عن حفل عابدي الجوهر وعايض يوم 14 فبراير.

حفل ماجد المهندس يوم 19 فبراير.

حفل الثلاثي نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر يوم 20 فبراير.

كما يشهد مهرجان فبراير الكويت ليلة استثنائية لتكريم الفنان عبدالله الرويشد يوم 21 فبراير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.