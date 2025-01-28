العين بصيرة واليد قصيرة، سر تعطل مفاوضات الزمالك مع نجم إنبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي نادي الزمالك فتحوا خطوط اتصال واسعة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي للحصول على خدمات مصطفى شكشك لاعب الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"السويسري كريستيان جروس أبدى موافقته على ضم شكشك لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأضاف:"عقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع نظرائهم في إنبي خلال الساعات الماضية للاتفاق على ضم اللاعب إلا أن هناك نقطة خلاف ظهرت بينهما وهي رغبة الأبيض في الحصول على اللاعب معارًا لكن النادي البترولي يرغب في منحهم اللاعب بيع نهائي".

واختتم: "اتفق الزمالك وإنبى على جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة لمحاولة الوصول فيها إلى نقطة تلاقى بين الطرفين،وتأتى هذه المفاوضات بعدما رفض إنبى طلب الزمالك باستبدال شكشك بزياد كمال".

يذكر أنه تم قطع إعارة زياد كمال للزمالك وعودته الي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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