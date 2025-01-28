الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

العين بصيرة واليد قصيرة، سر تعطل مفاوضات الزمالك مع نجم إنبي

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسؤولي نادي الزمالك فتحوا خطوط اتصال واسعة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي للحصول على خدمات مصطفى شكشك لاعب الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"السويسري كريستيان جروس أبدى موافقته على ضم شكشك لصفوف الزمالك خلال الميركاتو  الشتوي الجاري".

وأضاف:"عقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع نظرائهم في إنبي خلال الساعات الماضية للاتفاق على ضم اللاعب إلا أن هناك نقطة خلاف ظهرت بينهما وهي رغبة الأبيض في الحصول على اللاعب معارًا لكن النادي البترولي يرغب في منحهم اللاعب بيع نهائي".

واختتم: "اتفق الزمالك وإنبى على جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة لمحاولة الوصول فيها إلى نقطة تلاقى بين الطرفين،وتأتى هذه المفاوضات بعدما رفض إنبى طلب الزمالك باستبدال شكشك بزياد كمال".

يذكر أنه تم قطع إعارة زياد كمال للزمالك وعودته الي إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك مصطفى شكشك الزمالك وانبي نادي إنبي زياد كمال

مواد متعلقة

جنوى يفوز على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

الرياضة توافق على حصول الزمالك على قرض بـ 250 مليون جنيه

هشام حنفي: مجموعة مصر بأمم إفريقيا صعبة وانضمام تريزيجيه للأهلي إضافة

قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، 3 مدافعين على رادار الزمالك

شبانة يفتح النار على جمهور الزمالك بسبب اقتراب بن شرقي من الأهلي

القادسية يفوز على الهلال 1/2 بالدوري السعودي

الدوري المصري، حرس الحدود يخطف فوزا غاليا من مودرن سبورت

بيراميدز يفتح النار على محمود البنا واتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة الأهلي
ads

الأكثر قراءة

باخد 4 مرات أنسولين يوميا وبكلم نفسي بالليل، داليا مصطفى تحبس دموعها بسبب إصابتها بالسكر (فيديو)

بعيون زملكاوية، ماذا قال عيد عبد الملك عن ضم الأهلي لـ بن شرقي وعلاقة معلول بصفقة تريزيجيه

أنا وأنت بعدنا ليه، مفاجأة من دور رعاية بالزقازيق بشأن بكاء فتاة أمام ڤاترينة فساتين الزفاف (فيديو)

العين بصيرة واليد قصيرة، سر تعطل مفاوضات الزمالك مع نجم إنبي

كما حدث في 100 وش، قصة تشكيل عصابي يقوده طبيب ومطلقة وميكانيكي لسرقة المنازل والسيارات بالفيوم

بعد اقتراح استقبال الفلسطينيين، تطور جديد في اتصال روبيو بملك الأردن بشأن غزة

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

تبادل إطلاق النار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

منوعات

المزيد

زوجتي ومريض بحبها، رسالة مثيرة من رونالدو إلى جورجينا في عيد ميلادها

بها مادة خطرة لمعالجة المياه، كوكا كولا تسحب كميات كبيرة من منتجاتها وتعتذر لعملائها

كارثة جديدة تهز كاليفورنيا الأمريكية بعد الحرائق المدمرة

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية