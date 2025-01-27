قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، 3 مدافعين على رادار الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك 3 مدافعين مرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "أن إدارة الزمالك تفاضل بين 3 مدافعين لتدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد إصابة حمزة المثلوثي".

وتابع شبانة: "هناك مفاضلة بين 3 لاعبين وهم أحمد حكم ومحمد ربيعة ثنائي سموحة، وياسين مرعي، مدافع سموحة".

وأتم شبانة: "الزمالك يحتاج لضم مدافع، ولكن في رأيي أن الفريق يحتاج لضم لاعب وسط يجيد اللعب في مركز 6".

الزمالك والجونة

وحقق الزمالك فوزًا مستحقًّا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبد الله السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة.

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