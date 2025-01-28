انعقاد الجمعية العمومية لشركة نوربيتكو لاعتماد الموازنة المعدلة لـ 2025/2026

انعقدت أمس الجمعية العمومية لشركة شمال البحرية للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 والموازنة الأصلية للعام المالي 2025/2026، برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.



وخلال الاجتماع استعرض كل من الجيولوجي الدكتور خالد الششتاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس محمد الناقة، المدير العام والعضو المنتدب، كافة أنشطة الشركة وإنجازاتها فيما يخص الموازنتين.



وأشاروا إلى أن الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 بلغت ما يقدر بـ 101 مليون دولار مقارنة بالموازنة الأصلية التي تقدر بـ 115 مليون دولار، والتي شملت حفر عدد 12 بئرًا تنمويًا.

58 مليون دولار تكلفة شبكة كهرباء ومحطة انتاج وخط شحن ومشروع حقن المياه

كما تم استعراض مصروفات التنمية التي بلغت 58 مليون دولار، والتي شملت شبكة الكهرباء، ومحطة إنتاج أبرار وخط الشحن، ومشروع حقن المياه.

حفر 13 بئر استكشافية و12 بئر تنموية

وقد بلغ إجمالي الإنتاج المخطط 6.02 مليون برميل، كما تم استعراض الموازنة المقترحة للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت 117.9 مليون دولار، وشملت حفر عدد 13 بئرًا استكشافية و12 بئرًا تنموية.



وبلغت مصروفات التنمية 66.3 مليون دولار، وشملت مشروعات حقن المياه الجديدة، وتنمية الأصول، وصهاريج التخزين، ومحطة أبرار وجنوب أبرار، واستكمال خط الشحن بكرامة.



جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعي، والمهندس أحمد الخليفة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، الجيولوجي محمد محيي، نائب رئيس الهيئة للاستكشاف، والمحاسب وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والمهندس تامر إدريس،نائب رئيس الهيئة للإنتاج.



كما جاء ذلك أيضا حضور المهندس علي ميرة ،المدير العام لشركة صحارى، والمهندس الآن لين، المدير التنفيذي لشركة جراي ستون، وأوليفر هورفاتيك، المدير العام لشركة إينا نافتا، والمهندس سمير زايد،مساعد رئيس الشركة للعمليات و الجيولوجي الدكتور وليد عفيفي، مدير عام الاستكشاف، والمحاسب هاني حسين، مدير عام الشؤون المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.