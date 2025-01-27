الإثنين 27 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إليسا عن حفلها في قبرص: كانت ليلة رائعة

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

عبرت  الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بالحفل الذي أحيته في قبرص.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كانت ليلة رائعة في قبرص، وكل هذا بفضل كل من حضر وجعلها مميزة للغاية، شكرًا لكم على هذه الليلة الجميلة.

 

أغنية حبك مثل بيروت

وكانت إليسا طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان “حبك مثل بيروت”، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

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