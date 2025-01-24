الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

قائمة حفلات مهرجان فبراير الكويت

فبراير الكويت، فيتو
فبراير الكويت، فيتو

يُعد مهرجان فبراير الكويت، واحدا من أقوى مهرجانات الموسيقى في الوطن العربي علي مدار السنوات الماضية، وتعود فعاليات المهرجان لهذا العام بحفلات قوية لعدد من نجوم مصر والوطن العربي.

حفلات فبراير الكويت 2025 

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل جدول حفلات فبراير الكويت لعام 2025 

حفل الفنان محمد عبده من المقرر إقامته يوم 6 فبراير 

حفل المطرب أدم ومطرف المطروف يوم 7 فبراير

حفل أحمد سعد مع فرقة ميامي من المقرر إقامته يوم 13 فبراير

أما عن حفل عابدي الجوهر وعايض يوم 14 فبراير 

حفل ماجد المهندس يوم 19 فبراير 

حفل الثلاثي نبيل شعيل وأميمة طالب وأصيل أبو بكر يوم 20 فبراير

كما يشهد مهرجان فبراير الكويت ليلة استثنائية لتكريم الفنان عبدالله الرويشد يوم 21 فبراير 

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