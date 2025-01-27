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تموين وسط الإسكندرية تضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندريةو تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندريةبتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات

 

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قامت إدارة تموين وسط برئاسة  محمد عادل مدير الإدارة وإشراف  أحمد على رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بعدة حملات على الأسواق والمحلات بنطاق الادارة.

 

 و التى أسفرت عن ضبط محل بازار لبيع السلع الغذائية والسجائر وزيوت الشيشة الالكترونية  وذلك لقيامه بعرض وبيع زيوت الشيشة الالكترونية المهربة جمركيآ ومحظور بيعها 

 

و تم ضبط  ١١١ عبوة زيت ليكويد يستخدم للشيشه الالكترونية محظور بيعه ومجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مشروعية حيازته

ضبط محل لبيع السلع الغذائية والسجائر والمياه الغازية وذلك لقيامه بعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها 

 

و تم ضبط:١٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعيه حيازتها و٧٤ قطعة حلوى وبسكويت ومقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي

كما ضبط محل لبيع السلع الغذائية وذلك لقيامه عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي عبارة عن ٢٧ قطعه حلوى وبسكوت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي

 
و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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مديرية تموين الإسكندرية حملات تموينية المهندس السيد حرز الله الفريق أحمد خالد تموين وسط

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