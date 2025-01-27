الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة جنوي ضد مونزا

الدوري الإيطالي، أعلن باتريك فييرا المدير الفني لفريق جنوى الإيطالي، تشكيلة فريقه لمواجهة مونزا في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”

تشكيل جنوى أمام مونزا

ويبدأ فريق جنوى مباراته أمام مونزا بتشكيل يضم كل من:

نيكولا ليالي، آرون مارتن كاريكول، يوهان فاسكيز، كوني دي وينتر، باتريزيو ماسيني، مورتن فريندروب، ستيفانو سابيلي، لوير كاسا، مورتن ثورسبي، فابيو ميريتي، أندريا بينامونتي.

تشكيل مونزا أمام جنوى

يبدأ فريق مونزا مباراته أمام جنوى في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

ستيفانو توراتي، دانيلو دامبروسيو، أرماندو إيزو، أندريا كاربوني، جورجيوس كيرياكوبولوس، وارن بوندو، أليساندرو بيانكو، جان دانييل أكبا أكبرو، ميلان دجويتش، باتريك سيوريا، دانييل مالديني.

في الجولة السابقة، عانى جنوى من هزيمة خارج أرضه بنتيجة 1-3 أمام روما. كانت هذه الخسارة هي الثانية فقط في آخر 11 مباراة بالدوري الإيطالي (4 انتصارات و5 تعادلات)، مما يسلط الضوء على الاستقرار النسبي الذي يتمتع به جنوى مؤخرًا. والجدير بالذكر أنه في آخر ثماني مباريات، استقبل الفريق أكثر من هدف مرتين فقط.

فريق مونزا، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يحتل جنوى حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة. ومع ذلك، فإن أداءه الهجومي يترك الكثير مما هو مرغوب فيه، حيث سجل 18 هدفًا فقط طوال الموسم - ثاني أسوأ أداء بعد ليتشي (15).

وعلى أرضه، فإن الوضع مقلق أيضًا، حيث فشل النادي في الفوز بـ 10 من آخر 11 مباراة بالدوري الإيطالي (6 تعادلات و4 خسائر)، مما يؤكد افتقاره للثقة على أرضه.

وفي الوقت نفسه، خسر مونزا بقيادة سالفاتوري بوكيتي 1-3 أمام بولونيا على الطريق في الجولة السابقة.

وهذه هي الهزيمة السادسة للفريق في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي، وهو ما يسلط الضوء على أزمة الفريق.

في الترتيب، لا يزال مونزا في وضع سيء، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة، بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان.

وكان أداءه خارج أرضه بائسًا بشكل خاص، حيث فشل في الفوز في 14 من آخر 15 مباراة خارج أرضه بالدوري الإيطالي (6 تعادلات و8 خسائر)، مما يجعل معركته من أجل البقاء أكثر صعوبة.

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