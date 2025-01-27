غدا، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، غدًا الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لأعمال نقل الكابلات الخاصة بمغذيات اللوحة من علي الكومباكات داخل لوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

أسماء المناطق المتأثرة

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان، أنّ المناطق والقري المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مركز الشرطة - مغذي المرور - المخبز الآلي - إسكان مبارك - ريف قرية إبشان وتوابعه - ريف قرية العلامية وتوابعه - ريف قرية أبو بدوي وتوابعه - ريف قرية الحوة وتوابعه».

رفع كفاءة الخدمة في المحولات الكهربائية

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

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