الدوري المصري، تعادل مودرن سبورت وحرس الحدود سلبيا بالشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريقا حرس الحدود ومودرن سبورت سلبيا بالشوط الأول على استاد حرس الحدود بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

وأعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع:علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

ترتيب الفريقين بالدوري

ويدخل مودرن سبورت المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4.

فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

يذكر أن مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.