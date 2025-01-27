الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تعادل مودرن سبورت وحرس الحدود سلبيا بالشوط الأول

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريقا حرس الحدود ومودرن سبورت سلبيا بالشوط الأول على استاد حرس الحدود بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

وأعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة دوري نايل.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع:علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

 

ترتيب الفريقين بالدوري 

ويدخل مودرن سبورت  المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4.

 فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

يذكر أن  مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري سبورت وحرس الحدود مودرن سبورت وحرس الحدود

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الشباب يخطف فوزا صعبا من الفيحاء 2-1

الدوري المصري، أوفا يقود هجوم إنبي أمام المصري وزياد كمال احتياطيا

الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام حرس الحدود

الدوري الممتاز، صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام إنبي

الشناوي وتوفيق الأبرز، غيابات مؤثرة بصفوف بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح 3-1

ليستر سيتي يفوز على توتنهام 2-1 في الدوري الانجليزي

القندوسي يقود تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

ads

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب عدم إجراء المكالمة الهاتفية بين السيسي وترامب (فيديو)

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

إعفاء جهازين سنويا، توصيات برلمانية لحل أزمة جمارك التليفونات للمصريين بالخارج

بعد بيان رحيله، أرقام وبطولات علي معلول مع الأهلي في 9 سنوات

العنب المستورد يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور، وهذه أسعار الفاكهة اليوم

منوعات

المزيد

مؤرخ ألماني يدعو برلين للاعتراف بحصار لينينجراد جريمة إبادة جماعية

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: سيدنا النبي صلى ركعتين في سيناء خلال رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية