الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث أعلى طريق إسكندرية الصحراوي 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث أعلى طريق إسكندرية الصحراوي اسكندرية الصحراوي طريق اسكندرية الصحراوى

مواد متعلقة

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص في قنا

إصابة 25 عاملًا في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الدائرى الإقليمى
ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

الزمالك يتخطى الجونة برباعية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري المصري

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية