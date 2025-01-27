مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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