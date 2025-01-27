الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

قرار جديد بشأن جثتي عامل وزوجته توفيا نتيجة تسرب غاز بالشروق

قرار جديد بشأن جثتي
قرار جديد بشأن جثتي عامل وزوجته توفيا

استعجلت نيابة الشروق، التقرير الطبي النهائي لجثتي شخص وزوجته لقيا مصرعهما إثر الاختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة الشروق، وتم نقلهما إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة أشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية فى الشروق وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة.

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تسرب غاز النيابة التحقيقات غرفة عمليات النجدة منطقة الشروق نيابة الشروق

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