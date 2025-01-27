الإثنين 27 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مسارح النشاط الفني تطلق فعالياتها لليوم الرابع في معرض الكتاب

مسارح النشاط الفني
مسارح النشاط الفني

شهد مسرح بلازا 1 عددًا من الفعاليات المميزة التي تألق فيها مقدمو البرامج، حيث التف حولهم رواد المعرض في أجواء من البهجة والفرح، وذلك في رابع أيام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

وقدم المركز القومي لثقافة الطفل عرض الأراجوز بعنوان "بنكمل بعض"، والذي شهد حضورًا لافتًا من ذوي الهمم وأسرهم، حيث استمتعوا بمحتوى العرض المميز.

 

فرقة الإسماعيلية للفنون

 

كما نظمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضًا فنية وترفيهية نالت إعجاب وتفاعل جمهور المعرض.

 

وفي نفس السياق، شهد مسرح بلازا 2 عدة عروض فنية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، حيث قدمت فرقة طنطا للموسيقى الشعبية، التي يديرها قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضًا موسيقية متنوعة بقيادة المايسترو محمود صفوت. 

 

وعزفت الفرقة على مجموعة من الآلات الموسيقية مثل الأكورديون، النّاي، القانون، الكمانجات، الدرامز، الرق، والدف، مما أضاف إلى أجواء المعرض لمسة فنية مميزة.

 

 

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