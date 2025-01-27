الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام حرس الحدود

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود بمسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام حرس الحدود بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع:علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

ويلتقي فريق حرس الحدود أمام مودرن سبورت اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود

وتقام مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد حرس الحدود.

يذكر أن مودرن سبورت فاز على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

ترتيب الفريقين بالدوري

ويدخل مودرن سبورت المباراة محتلًا المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4.

فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

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