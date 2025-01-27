الدوري السعودي، الشباب يخطف فوزا صعبا من الفيحاء 2-1

الدوري السعودي، خطف فريق الشباب السعودي فوزا صعبا من الفيحاء بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

مباراة الشباب والفيحاء

احرز هدف التقدم للشباب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 33 وتعادل رينبو لوبيز في الدقيقة 56 وخطف حمدالله هدف الفوز في الدقيقة 95.

ترتيب الشباب والفيحاء بالدوري السعودي



الشباب يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة



ويقبع الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، وهو مهدد بالهبوط إن لم يحسن نتائجه في الجولات القادمة.



رغم تفوق الشباب التاريخي، إلا أن الفيحاء تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة بين الفريقين. ومع ذلك، لم يسبق له أن حقق انتصارين متتاليين على الشباب في دوري المحترفين، مما يضيف طابعًا تنافسيًا على اللقاء.



الشباب حقق 7 انتصارات على الفيحاء في دوري المحترفين، بينما فاز الفيحاء في 4 مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

واستقبل الفيحاء 21 هدفًا من الشباب في تاريخ مواجهاتهما بالدوري، وهي حصيلة كبيرة مقارنة باستقباله ضد فرق أخرى مثل النصر (26 هدفًا)، الاتحاد (25 هدفًا)، والتعاون (22 هدفًا).

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