مشروع رؤية، رحلة ثقافية بين صفحات الفقه وأخلاقيات الإسلام في معرض الكتاب (صور)

في إطار فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت قاعة فكر وإبداع في بلازا 1 جلسة حوارية مميزة تحت عنوان "مشروع رؤية"، والتي تركزت على استعراض أعمال وأهداف السلسلة الثقافية "رؤية"، التي يشرف عليها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

مشروع رؤية

الجلسة جرت ضمن محور "كاتب وكتاب"، وشارك فيها كل من أساتذة الفقه البارزين، الدكتور عبد الستار الجبالي، والدكتور محمود عثمان، وأدارها الإعلامي أحمد عصام.

الدكتور محمد مختار جمعة

وعبّر الدكتور محمد مختار جمعة عن سعادته الكبيرة بمشاركة أساتذة في مثل هذه الندوات الثقافية القيمة، مشيرًا إلى أن حضورهم يعكس أهمية هذا المشروع الذي يسعى لتوثيق الفكر الديني الوسطي في العالم الإسلامي.

ووجه الوزير السابق الشكر للهيئة المصرية العامة للكتاب على التنظيم المتميز للمعرض، الذي يعد ملتقى للثقافة والمعرفة، وأكد أن هذا الإقبال الكبير على المعرض وعلى مشروع "رؤية" يبرهن على أهمية القراءة في حياة المجتمع المصري والعربي بشكل عام.



وأضاف الدكتور مختار جمعة أن مشروع "رؤية" يسعى إلى نشر الفكر الديني المتوازن، الذي يتسم بالوسطية والاعتدال، وهو ما يعكس التوجهات التي يجب أن تسود في العالم الإسلامي.

كما أشار إلى أن السلسلة تتضمن إصدارات متنوعة تغطي مواضيع مختلفة في الفقه والأخلاق الإسلامية، وأن أكثر من 200 إصدار عربي قد تم نشره حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان له الشرف في المشاركة والإشراف على 26 إصدارًا من هذه السلسلة المتميزة.



وأوضح أن السلسلة لاقت إقبالًا غير مسبوق على المستوى المحلي والعالمي، حيث تضم إصدارات جديدة استهدفت نشر ثقافة الإسلام السمحة، وتبرز مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء.

وتابع قائلًا إن السلسلة تضم مجموعة من الكتب المهمة التي تتناول "قيم الإسلام وأخلاقياته" و"سنة النبي" بالإضافة إلى "ترسيخ الهوية الدينية" في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأشار الدكتور مختار جمعة إلى أن كتاب "النبي القدوة وشهادات غير المسلمين له" يُعد من الكتب المميزة في السلسلة، حيث يتناول أخلاقيات الإسلام ونبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع تسليط الضوء على شهادات غير المسلمين الذين أعجبوا بسيرته وتعاليمه.

وأضاف أن جميع إصدارات السلسلة متاحة بأسعار مدعمة، حيث لا تهدف السلسلة إلى الربح، بل إلى نشر الوعي الديني والفكري الصحيح بين أوساط الشباب والمجتمع بشكل عام. ولفت إلى أن بعض الكتب في السلسلة حققت مبيعات تتجاوز الـ70 ألف نسخة، مما يعكس نجاح المشروع في جذب اهتمام واسع.

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