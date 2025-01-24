الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

نجدة الطفل بالإسكندرية تقدم بلاغا في مشردة أطفأت سيجارة برضيع بعد أن جردته من ملابسه

مديرية التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية ، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية فيديو لسيدة يوثق قيامها بإطفاء عقب سيجارة في ظهر طفل رضيع عارٍ على أحد الأرصفة بمنطقة المنتزه وسط الأجواء الباردة.


على إثره قامت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية مصحوبة بوحدة من التضامن الاجتماعي بالتوجه لمكان تصوير السيدة المشردة، بعد انتشار مقطع فيديو.

التعامل الفوري مع الحادثة
فور تداول الفيديو، تحركت قوات الأمن من قسم شرطة المنتزه ثان، وتمكنت من ضبط السيدة في موقع الحادث.


وأكد مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي أنه جاري التنسيق  لنقل الطفل  إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين ورود تحريات المباحث للتثبت من أهلية الطفل ونسبه للسيدة من عدمه.

العناية الطبية للطفل
تم نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضع لفحوصات شاملة للتأكد من حالته الصحية.

التحقق من علاقة السيدة بالطفل
وتتولى وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثان التحقيق في الواقعة، إذ يجري التحقق من طبيعة العلاقة بين السيدة والرضيع، وما إذا كانت والدة الطفل أم لا.

تحرك من التضامن الاجتماعي
أكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطفل وإيداعه في مكان آمن، مشددة على متابعة حالة السيدة وتقديم الدعم النفسي والطبي اللازم لها.

الحادث أثار موجة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على المشردين والأطفال بلا مأوى، والتدخل السريع لحمايتهم من مثل هذه الانتهاكات.

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مشرده تطفأ سيجارة في رضيع تضامن الإسكندرية قسم شرطة المنتزة ثان خط نجدة الطفل أخبار محافظة الأسكندرية

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