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أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون بالإسكندرية اليوم عن أسماء الطلاب الفائزين بانتخابات اتحاد الطلاب الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

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وأسفرت الانتخابات عن فوز الطلاب كل من مصطفى عامر  رئيس الاتحاد، سمير نصرى نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أيمن  أمين اللجنة الفنية، مينا صلاح  أمين مساعد اللجنة الفنية، ومشيئة رياض  أمين اللجنة الثقافية، محمد سمير  أمين مساعد اللجنة الثقافية، وعمرو خميس أمين لجنة الجوالة والخدمة العامة، إسراء حاتم أمين مساعد لجنة الجوالة والخدمة العامة، ومحمود حسين أمين لجنة الأسر، حسين محمد امين مساعد لجنة الأسر، ومازن معتز أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات، وأحمد عدلى  أمين مساعد اللجنة الإجتماعية والرحلات، جاسر محمد - أمين اللجنة الرياضية، وعبد الرحمن مصطفى  أمين مساعد اللجنة الرياضية، ومجدي الشناوي أمين لجنة العلاقات العامة، وچورى الباچورى  أمين مساعد لجنة العلاقات العامة، لورا عباس مستشار الاتحاد، الدكتور تامر القاضي رائد الاتحاد.

وأعرب الطالب مصطفي عامر عن بالغ سعادته بالفوز بانتخابات اتحاد الطلبة بهذا المنصب، مؤكدا  أنها مسئولية كبيرة وثقة من زملائه الطلاب والطالبات. 

وأوضح أن الفترة المقبلة  يجب أن نعمل بشكل كبير حتي نكون على قدر هذه الثقة، ونسعي بكل قوة لتقديم أعمال وأنشطة تليق بطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأكاديمية الفنون بشكل عام.

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المعهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية الدكتورة غادة جبارة الدكتور احمد عبد العزيز

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