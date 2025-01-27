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حوادث

القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون بقنا

القبض على تاجر مخدرات
القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش والأفيون المخدر وسلاح وذخيرة في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا
كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بورود إخطارًا بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات في قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن القبض “ع. ن”، يبلغ من العمر 55 عامًا، من قرية السمطا بحري مركز دشنا، وبحوزته 130 فرش حشيش و2 كيلو أفيون وبندقية آلية وكمية من الذخيرة داخل منزله.

تم القبض على المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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