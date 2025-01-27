أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل توعوية في مراكزها الإقليمية

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ ورش عمل لنشر الوعي البيئي في فروعها ومراكزها الإقليمية، وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم البيئة الوطني الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٥، بحضور عدد من الخبراء والباحثين المتخصصين وبلغ عدد الحضور أكثر من ٤٠٠ مشارك.

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الأمير فتحي حجازي، المشرف العام على مراكز التنمية الإقليمية.

وأكدت الأكاديمية التزامها بتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والقطاعات الصناعية من أجل تحويل الابتكارات البيئية إلى حلول عملية تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، الحد من التلوث، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي. كما تعمل الأكاديمية على دعم المشاريع البحثية الرائدة التي تركز على الطاقة المتجددة، إدارة المياه، وحماية التنوع البيولوجي.

وانطلاقا من دور مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا‏ لتكون وسيلة الاتصال المباشر بين البحث العلمي والمستفيد في موقعه الإقليمي عن طريق تمثيل الأكاديمية في كل إقليم من الأقاليم التخطيطية على مستوى الدولة من خلال مراكز التنمية الإقليمية وعددهم 12 مركزا إقليميا، احتفلت مراكز التنمية الإقليمية بالأقاليم المختلفة (بطنطا وسوهاج والوادي الجديد) بفعاليات يوم البيئة الوطني بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية بالشأن البيئي.

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