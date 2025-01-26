الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - اليوم الأحد- في مقر الأكاديمية، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا (CAST) والسفارة الصينية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين. 

رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا 

ضم الوفد الصيني كل من الدكتورة ليو هو، المدير التنفيذي للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شين شينشينج، مدير وحدة التعاون الدولي بالجمعية الصينية، والدكتور لي فانج، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية لاستراتيجيات الابتكار، والدكتور لى بيو، نائب رئيس المركز الوطني للخدامات والتدريب، والدكتورة لو يشا، قطاع التعاون الدولي.

وحضر الاجتماع من جانب الأكاديمية كل من الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع لتنمية التكنولوجيا، والدكتورة منى النعا، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية، والدكتور محمد الأمير، المشرف على مراكز البحوث الإقليمية، والأستاذة ياسمين سمير، المدير التنفيذي للتعاون المصري الصيني بالأكاديمية. 

 


واستهلت الدكتورة جينا الفقي اللقاء باستعراض شامل لأبرز أنشطة الأكاديمية على المستويات المحلية والدولية، مشيرة إلى دور الأكاديمية الرائد في دعم البيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا في مصر، وبناء كوادر علمية متخصصة في مختلف المجالات، لافتة إلي أوجه التعاون بين مصر والصين و-خصوصا- في أهم المبادرات وهي مبادرة الحزام والطريق للعلوم والتكنولوجيا وذلك في إطار الانفتاح الجديد للسياسة المصرية الخارجية والاستراتيجية العامة للدولة بتعزيز سبل التعاون مع دول العالم المتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

 

وكانت أهم مخرجات هذه المبادرة هي إنشاء المعمل المصري – الصيني المشترك للطاقة المتجددة والذي تم بناء على المقترح المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويمثل المعمل المصري- الصيني المشترك أهمية قصوى على المستوى القومي والإقليمي لتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها، وبالتالي تلبية احتياجات مصر والمنطقة من الطاقة المتجددة، كما عرضت الأكاديمية مدى الاستفادة من هذا التعاون مع الجانب الصيني بما لديها من تقنية حديثة ومزايا صناعية تنموية في مجال الطاقة الشمسية من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العلمية والتقنية في مجال الطاقة المتجددة.


 وأكدت الدكتورة جينا الفقي  أهمية البدء في إعداد خطة عاجلة واقتراح عدة مجالات للتعاون تشمل برنامج تعاون مشترك لتبادل شباب الباحثين، ومشاركة الطلاب المصريين في أولمبياد الرياضيات والعلوم التي تعقدها الجمعية الصينية سنويًا، بالإضافة إلى مناقشة مقترح عقد منتدى المرأة الأفريقية والآسيوية في العلوم African- Asian Women in Science Forum بالتعاون بين الجهتين.
 

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ليو هو عن سعادتها بزيارة الأكاديمية لأول مرة، مشيدةً بالدور البارز الذي تقوم به الأكاديمية كصرح علمي محوري في المنطقة.

 كما استعرضت أنشطة الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا مشيرة إلى أوجه التشابه الكبير بين اهتمامات الجانبين.

 

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