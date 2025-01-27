النيابة تستمع للمخرج عمر زهران في اتهامه بخيانة الأمانة

استمعت النيابة صباح اليوم لأقوال المخرج عمر زهران - بحضور محاميه المستشار شريف حافظ ومحامي آخر ينوب عن المستشار مرتضى منصور - في الاتهام المسند إليه بخيانة الأمانة بإظهار ايصال حرره خالد يوسف لزوجته شاليمار شربتلي خلال جلسة محاكمته في قضية سرقة المجوهرات الشهيرة وامرت النيابة بصرفه الي محبسه.

وتضمن البلاغ أن المخرج عمر زهران خلال جلسة محاكمته أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي تقدم لهيئة المحكمة بايصال أمانة موقع من خالد يوسف لصالح زوجته شاليمار شربتلي بمبلغ ١٢ مليون جنيه مصري وعمر زهران موقع شاهد عليه في ١ اكتوبر ٢٠١٩ فحررت شاليمار بلاغا اتهمته فيه انه خائن للأمانة.

وقال شريف حافظ دفاع عمر زهران خلال جلسة التحقيق أنه تقدم بالإيصال تأكيدا للمحكمة بأنه لم يسرق مجوهرات شاليمار شربتلي بدليل أنها وزوجها خالد يوسف يأتمناه على أموالهما، وقررت النيابة صرف المخرج بعد سماع أقواله

خالد يوسف وزوجته شاليمار يتقدمان ببلاغ ضد مخرج شهير

واستمعت نيابة الجيزة لأقوال الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف، فى بلاغ جديد مقدم منهم ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال امانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

وتقدمت شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف فى وقت سابق ببلاغ جديد ضد مخرج شهير اتهمته بالاستيلاء إيصال أمانة.

شاليمار شربتلي تتهم إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات

وعلمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بعد انتهاء التحقيقات ببلاغ الإعلامية الشهيرة ضدها تتهمها بتسريب المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت التقدم ببلاغ ضد الإعلامية تتهمها بتسجيل مكالمة لها وتسريبها أيضا.

واتهمت شاليمار شربتلي أمام جهات التحقيق إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التسريبات الصوتية تضمنت حديثها مع المذيعة عن واقعة مخرج شهير.

إخلاء سبيل شاليمار بعد الاستماع لأقوالها

وقررت جهات التحقيق صرف شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف من سرايا النيابة بعد الإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها وردا على بلاغ الإعلامية الشهيرة المقدم ضدها.

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