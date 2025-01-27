فعاليات متنوعة في صالة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبلت صالة الطفل في اليوم الخامس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، عددًا من الفعاليات التي شهدت حضورًا كثيفًا من الأطفال وذويهم.

وتهدف الفعاليات إلى تعزيز فهم الأطفال ووعيهم بالعالم من حولهم، وتنمية حبهم للوطن وتقديرهم لتراثهم، إلى جانب تأهيلهم للتعامل مع مختلف المواقف الحياتية.

وفي ركن الفنون القولية، قدمت الفنانة إيمان صبري حكايات عن انتصارات الأبطال في الحروب، تلاها حديث الفنانة أميرة صبري عن حرب أكتوبر وأثرها في بناء الشخصية المصرية.

كما نظمت صالة الطفل لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث تم مناقشة مسرحية "مين فينا اللي"، من تأليف علي أيمن علي، وأدار اللقاء الدكتور حسام عطا.

كما نظمت الهيئة العامة للكتاب ندوة بعنوان "قيمة النيل"، قدمتها إيمان قابيل وهبة عبدالله من وزارة الري، حيث تم التطرق إلى أهمية الحفاظ على مياه النيل.

في حين شهدت صالة الطفل حفل توقيع كتاب "زينة لا تهدأ"، حيث تحدثت مؤلفته مريم الكرمي عن تجربتها، بحضور جمهور من الأطفال.

وفي إطار الورش التفاعلية، قدم الباحث محمود حمزة ورشة حكي بعنوان "اعرف بلدك"، التي تناولت الأماكن التاريخية في مصر وطرق الحفاظ عليها.

كما نظمت جمعية مصر شريان العطاء ورشا تدريبية حول الكشافة والإسعافات الأولية والوعي الأثري، إلى جانب مسابقة للأطفال.

أما في ركن الورش الفنية، فقد قدم المركز القومي لثقافة الطفل ورشًا لتعليم الأطفال فنون الخرز وطي الورق والأورجامي، كما نظمت جمعية المرشدات المصرية ورشًا فنية متنوعة شملت تصميمات بالفوم والورق وتشكيلات بالخرز والربط بالأحبال.

وتستمر فعاليات صالة الطفل في جذب الأطفال وتوفير بيئة تعليمية ممتعة ومفيدة، مع التأكيد على الدور الثقافي والفني في تنمية الأجيال القادمة.

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