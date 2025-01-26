الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 50 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضاف أن 9 طائرات مسيرة "فُقد أثرها"، في إشارة إلى استخدام أوكرانيا للتشويش الإلكتروني لإعادة توجيه الطائرات المسيرة الروسية، بينما لا تزال واحدة منها في المجال الجوي الأوكراني.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

ولم تعلن السلطات العسكرية أو المدنية حتى الآن عن وقوع قتلى أو أضرار.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا كما دمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود.


وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت 8 طائرات مسيرة فوق منطقة ريازان و6 طائرات مسيرة في منطقة كورسك وواحدة فوق بيلجورود الليلة الماضية.

وقال بافل مالكوف حاكم منطقة ريازان إن أحدث هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة لم يسفر عن وقوع إصابات لكن السلطات ما زالت تقيم حجم الأضرار.

وكانت مصادر قالت لرويترز إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصفاة نفط روسية في مدينة ريازان الجمعة أسفر عن اندلاع حريق وألحق أضرارا بمعدات في واحدة من أكبر المصافي الروسية.

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