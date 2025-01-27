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رياضة

لويس لا فوينتي يجدد عقده مع منتخب إسبانيا

لويس لافوينتي، فيتو
لويس لافوينتي، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن تجديد لويس دي  لا فوينتي عقده مع منتخب إسبانيا ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

ونجح لويس دي لا فوينتي في قيادة منتخب إسبانيا لتحقيق لقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024 بعد فوزه على حساب منتخب إنجلترا في المباراة النهائية.

واثبت لويس دي لا فوينتي خلال المباريات الماضية بأنه قادر على تحقيق النجاحات مع منتخب إسبانيا خلال السنوات القادمة

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيقدم في اجتماع مجلس إدارته صباح الاثنين مقترحًا لتجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، لويس دي لا فوينتي، حتى عام 2028،

ويأتي هذا التمديد ليعكس الثقة الكاملة في العمل الذي قدمه المدرب وطاقمه الفني منذ توليه المسؤولية، على الرغم من الجدل الذي دار حول مستقبل دي لا فوينتي في أعقاب كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن الاتفاق الجديد يتجاوز هذه المرحلة ليشمل بطولة كأس أوروبا 2028.

وأفادت التقارير بأن المفاوضات بين دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني لم تكن معقدة، حيث ساد التفاهم بين الطرفين منذ البداية بشأن استمرارية المدرب.

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