الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيتو

 قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الخارجية التي تمولها وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية، تماشيًا مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن إعادة تقييم وإعادة توجيه المساعدات الخارجية.

 

ضمان كفاءة البرامج الممولة ومدى توافقها مع سياسة "أمريكا أولًا"

 وأوضح روبيو - في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين - أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان كفاءة البرامج الممولة ومدى توافقها مع سياسة "أمريكا أولًا". 

وكان ترامب قد شدد على أن الولايات المتحدة لن تستمر في تقديم أموال المساعدات دون تحقيق عوائد واضحة للشعب الأمريكي، معتبرًا أن مراجعة هذه البرامج وإعادة تنظيمها ضرورة أخلاقية ومسؤولية تجاه دافعي الضرائب. 

 

ثلاثة أسئلة من الخارجية الأمريكية

كما أشار روبيو إلى أن كل دولار يتم إنفاقه يجب أن يجيب عن ثلاثة أسئلة: "هل يجعل أمريكا أكثر أمانًا؟ هل يجعلها أقوى؟ هل يجعلها أكثر ازدهارًا؟"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية الضرائب أمريكا ونالد ترامب عوائد واضحة للشعب الأمريكي

مواد متعلقة

الخارجية الألمانية تصفع ترامب: لا يجوز طرد الفلسطينيين من غزة

بمقاطع مؤثرة، الفلسطينيون يتحدون ترامب بعد خطة تهجيرهم: «مستعدين نموت ولا نسيب أرضنا» (فيديو)

مطالبات برلمانية بتوجيه رسالة للكونجرس بشأن تصريحات ترامب عن التهجير
ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية