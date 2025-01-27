دوري السيدات، لوبوف يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة زد التي تقام اليوم الإثنين على ملعب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز للسيدات.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي وشارتي روبن.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وجنى محمود وحبيبة عمر ونادين محمد وشهد هشام ونور إدريس ومريم عفيفي وأشرقت عادل.

وحقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك 2-1 في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة 1-0، وعلى مودرن سبورت 1-0، وعلى المعادي واليخت 4-0، وعلى اتحاد بسيون 8-0، وعلى الاتحاد السكندري 8-0، وعلى الجونة 11-0، وعلى إنبي 2-0، وعلى بيراميدز 6-1، وعلى البنك 2-0، وتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار 3-1 قبل أن يعود للفوز على بالم هيلز بنتيجة 11-0، وعلى الطيران 8-0، مسجلًا 65 هدفًا، فيما تلقت شباكه 5 أهداف منذ انطلاق البطولة.

الجهاز الفني للنادي الأهلي للكرة النسائية

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كل من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريين، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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