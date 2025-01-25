السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: نتعهد بعودة جميع المحتجزين من قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته ملتزمة بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

 

ضمان عودة الأسرى الإسرائيليين

وأكد نتنياهو في تصريحات له أن إسرائيل ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لضمان عودة المحتجزين إلى ديارهم، مشددًا على أن هذه القضية تُعد من أولويات الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "واللا"، أن مسئولًا إسرائيليًا صرح بأنه لم يتلقوا حتى الآن أي رد من ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن طلبهم التدخل للإفراج عن الأسيرة أربيل يهود.

 

الإفراح عن أربيل يهود

وأوضح المسئول أن إسرائيل تأمل في أن يتمكن ويتكوف، بناءً على علاقاته الواسعة، من الضغط على الأطراف المعنية لتأمين الإفراج عن أربيل يهود في أسرع وقت ممكن.

وذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل بشكل منفصل.

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